МИД Латвии выразил протест российскому дипломату из-за нарушения карантина

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест российскому дипломату, замеченному на вечернике. Военный атташе нарушил правила по нераспространению коронавируса нового типа 27 марта.

Об этом сообщается на сайте ведомства .

Протест был выражен временному поверенному посольства России в Латвии Вадиму Васильеву, который выполняет обязанности главы дипломатического представительства после отъезда российского посла.

"Временный поверенный посольства России выразил понимание позиции Министерства иностранных дел и указал, что этот случай не останется без внимания", - подчеркивает МИД.

Речь идет о вечеринке, которую устроил военный атташе посольства России Руслан Ушаков. По данным латышской стороны, на мероприятии присутствовали около десяти человек, что нарушает установленные в стране правила. Кроме того, как утверждает МИД Латвии, Ушаков показывал неприличные жесты соседям.