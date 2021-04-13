МЗС Латвії висловило протест російському дипломату через порушення карантину

Про це повідомляється на сайті відомства .

Протест був виражений тимчасовому повіреному посольства Росії в Латвії Вадиму Васильовичу, який виконує обов'язки глави дипломатичного представництва після виїзду російського посла.

"Тимчасовий повірений посольства Росії висловив розуміння позиції Міністерства закордонних справ і вказав, що цей випадок не залишиться без уваги", - підкреслює МЗС.

Йдеться про вечірку, яку влаштував військовий аташе посольства Росії Руслан Ушаков. За даними латиської сторони, на заході були присутні близько десяти осіб, що порушує встановлені в країні правила. Крім того, як стверджує МЗС Латвії, Ушаков показував непристойні жести сусідам.