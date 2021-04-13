МИД Латвии выразил протест российскому дипломату из-за нарушения карантина
Министерство иностранных дел Латвии выразило протест российскому дипломату, замеченному на вечернике. Военный атташе нарушил правила по нераспространению коронавируса нового типа 27 марта.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Протест был выражен временному поверенному посольства России в Латвии Вадиму Васильеву, который выполняет обязанности главы дипломатического представительства после отъезда российского посла.
"Временный поверенный посольства России выразил понимание позиции Министерства иностранных дел и указал, что этот случай не останется без внимания", - подчеркивает МИД.
Речь идет о вечеринке, которую устроил военный атташе посольства России Руслан Ушаков. По данным латышской стороны, на мероприятии присутствовали около десяти человек, что нарушает установленные в стране правила. Кроме того, как утверждает МИД Латвии, Ушаков показывал неприличные жесты соседям.
Напомним, полиция Норвегии оштрафовала премьер-министра страны Эрну Сульберг. Она нарушила карантинные правила при праздновании 60-летия.