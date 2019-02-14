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МЗС Куби заявив про підготовку висадки спецназу США у Венесуелі

Новини » Політика    14.02.2019 - 15:08
МЗС Куби заявив про підготовку висадки спецназу США у Венесуелі
Ілюстративне фото (defense.gov)

За даними кубинської сторони, США нарощують сили в Карибському басейні

Міністерство закордонних справ Куби має дані про підготовку висадки спецназу США у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Куби.

За даними МЗС Куби, з 6 по 10 лютого в Пуерто-Ріко, на авіабазу Сан-Ісідро в Домінікані та в інші країни Карибського басейну, де знаходиться американський спецназ і морська піхота, прилітали декілька військових літаків США. При цьому кубинська влада вважає, що Вашингтон нарощує сили для висадки у Венесуелі для підтримки опозиційного лідера Хуана Гуайдо.

Крім того, Гавана заявила, що США нібито мають намір "сфабрикувати гуманітарний привід" для введення військ до Венесуели.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Венесуели готовий до переговорів з Гуайдо.

Минулого тижня Хуан Гуайдо заявив, що не виключає військового втручання Сполучених Штатів в ситуацію в країні. До цього президент США Дональд Трамп назвав військове втручання одним з варіантів розвитку ситуації у Венесуелі. Зазначимо, Гуайдо тимчасовим президентом визнали більшість країн Євросоюзу, США, частина країн Латинської Америки та Організація американських держав.

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