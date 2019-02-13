Уряд Венесуели готовий до перемовин з Гуайдо

Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Уряд готовий до переговорів для вирішення кризи у Венесуелі

Уряд Венесуели заявив про готовність до перемовин з лідером опозиції, виконуючим обов'язки президента країни Хуаном Гуайдо заради вирішення кризи у державі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання ANI News.

Зокрема, глава Міністерства закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса підкреслив, що переговори можливі на основі конституції Венесуели, але спершу опозиція має вийти "з-під контролю уряду США".

"Уряд Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро готовий зустрітися з самопроголошеним президентом Хуаном Гуайдо без попередніх умов заради вирішення кризи у латиноамериканській країні", - повідомляє видання.

Нагадаємо, у вівторок Гуайдо анонсував, що у Венесуелі прихильники опозиції планують вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити в країну гуманітарні конвої.

Зазначалося, що офіційна влада і опозиція не можуть прийти до консенсусу в питанні доставки гуманітарної допомоги. Зокрема, Гуайдо координує дії західних партнерів, які намагаються доставити ліки та харчі для населення Венесуели, а Мадуро заявляє, що ніякої кризи немає і засуджує надання допомоги.

Як писало РБК-Україна раніше, Гуайдо не виключає військового втручання Сполучених Штатів у ситуацію у країні.

Додамо, на початку лютого в столиці Венесуели пройшла багатотисячна акція на підтримку тимчасово виконуючого обов'язки президента країни Хуана Гуайдо.