У Болгарії заявили про виявлення схеми виведення грошей з Венесуели

Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Йдеться про переведення коштів, що належать держкомпанії PDVSA на рахунки у Болгарії

У Болгарії Державне агентство з питань національної безпеки перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Болгарське національне телебачення".

Так, прокурор Болгарії Сотір Цацаров повідомив, що йдеться про переведення коштів, що належать венесуельській нафтовій держкомпанії PDVSA на банківські рахунки у Болгарії.

"Після деталізації цієї інформації був визначений банк, ідентифікована особа, яка була власником цих рахунків, і самі рахунки. На ці рахунки фактично зроблені перекази державної нафтової компанії Венесуели, після чого були здійснені інші перекази, внаслідок чого частина коштів була виведена з цих банків і передана на банківські рахунки з інших країн", - сказав Цацаров.

Як зазначається, за створеною схемою гроші проходили через трастовий рахунок у болгарському банку і потім переказувалися третім особам.

Цацаров заявив, що сигнал щодо підозрілих транзакцій був отриманий через дипломатичні та операційні канали від США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що венесуельська державна нафтова компанія PDVSA переводить свої рахунки в російський "Газпромбанк".

Так, компанія PDVSA кілька тижнів тому інформувала клієнтів про нові банківські інструкції і почала переміщати рахунки своїх спільних підприємств, які можуть експортувати нафту окремо.

28 січня США ввели нові жорсткі фінансові санкції, спрямовані на блокування доступу президента Венесуели Ніколаса Мадуро до нафтових доходів країни.