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МЗС про нібито причетність України до диверсії в Криму: чергова провокація

Автор: Юлія Бойко

Міністерство закордонних справ України відреагувало на звинувачення на адресу української сторони в нібито причетності до диверсії на газопроводі в окупованому Криму. Київ вважає це черговою російською провокацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява МЗС.

Повідомляється, що в МЗС звернули увагу на заяви російської ФСБ про нібито причетність української військової розвідки і Меджлісу кримськотатарського народу до акцій протестів проти окупантів.

"Розглядаємо ці звинувачення, зокрема причетність до диверсії на газопроводі, як чергову провокацію з боку Російської Федерації", - йдеться в заяві.

Також в МЗС зазначають, що поширені в ЗМІ відео з "зізнаннями" незаконно затриманих громадян України були отримані шляхом застосування жорстоких тортур.

"Вимагаємо від Російської Федерації негайно звільнити незаконно затриманих громадян України і припинити тортури і переслідування представників кримськотатарського народу. Закликаємо світову спільноту приєднатися до того, щоб звільнити з російських в'язниць і катівень всіх незаконно утримуваних громадян України", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше російська ФСБ в окупованому Криму звинуватила українську розвідку в тому, що через Меджліс нібито намагалися організувати протести.

А в епізоді з нібито диверсією в причетності до нього звинуватили заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова, якому тепер загрожує 15 років в'язниці.

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