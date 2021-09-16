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МИД о якобы причастности Украины к диверсии в Крыму: очередная провокация

Автор: Юлия Бойко

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обвинения в адрес украинской стороны в якобы причастности к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму. Киев считает это очередной российской провокацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

Сообщается, что в МИД обратили внимание на заявления российской ФСБ о якобы причастности украинской военной разведки и Меджлиса крымскотатарского народа к акциям протестов против оккупантов.

"Рассматриваем эти обвинения, в частности причастность к диверсии на газопроводе, как очередную провокацию со стороны Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Также в МИД отмечают, что распространенные в СМИ видео с "признаниями" незаконно задержанных граждан Украины были получены путем применения жестоких пыток.

"Требуем от Российской Федерации немедленно освободить незаконно задержанных граждан Украины и прекратить пытки и преследования представителей крымскотатарского народа. Призываем мировое сообщество присоединиться к тому, чтобы освободить из российских тюрем и застенков всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее российская ФСБ в оккупированном Крыму обвинила украинскую разведку в том, что через Меджлис якобы пытались организовать протесты.

А в эпизоде с якобы диверсией в причастности к нему обвинили замглавы Меджлиса Наримана Джелялова, которому теперь грозит 15 лет тюрьмы.

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