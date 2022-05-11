У МЗС Китаю розкритикували США за зміну формулювань щодо Тайваню

Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало США за зміну формулювання на сайті Держдепартаменту про Тайвань, заявивши, що політичні маніпуляції не зможуть змінити статус-кво на острові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У розділі сайту Держдепартаменту, присвяченому відносинам з Тайванем, були видалені формулювання про неприйняття незалежності Тайваню і про визнання позиції Пекіна про те, що Тайвань є частиною Китаю. У Вашингтоні відповіли, що оновлення протоколів не відображає зміни в політиці.
Представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив журналістам, що існує тільки один Китай, Тайвань належить Китаю і що КНР є єдиним законним урядом, що представляє всю країну. Тайвань відкидає претензії Пекіна на суверенітет, заявляючи, що тільки 23 мільйони жителів острова можуть вирішувати своє майбутнє.
"Подібного роду політичні маніпуляції в тайванському питанні є спробою змінити статус-кво в Тайванській протоці й неминуче розпалять вогонь", - сказав Чжао.
Представник Держдепартаменту Нед Прайс сказав, що, хоча деякі формулювання могли змінитися, основна політика США з цього питання не змінилася. Він також зазначив, що США регулярно оновлюють інформаційні бюлетені.
Раніше ми повідомляли, що військові стратеги Тайваню вивчають опір України і відсіч військам Росії, для удосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай почне силове захоплення острова.
Також повідомлялося, що Китай пригрозив військовими заходами для запобігання "незалежності" Тайваню. Так Пекін відреагував на рішення Пентагону продати Тайваню військові технології та обладнання на 95 млн доларів.
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