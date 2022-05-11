У МЗС Китаю розкритикували США за зміну формулювань щодо Тайваню

У розділі сайту Держдепартаменту, присвяченому відносинам з Тайванем, були видалені формулювання про неприйняття незалежності Тайваню і про визнання позиції Пекіна про те, що Тайвань є частиною Китаю. У Вашингтоні відповіли, що оновлення протоколів не відображає зміни в політиці.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив журналістам, що існує тільки один Китай, Тайвань належить Китаю і що КНР є єдиним законним урядом, що представляє всю країну. Тайвань відкидає претензії Пекіна на суверенітет, заявляючи, що тільки 23 мільйони жителів острова можуть вирішувати своє майбутнє.

"Подібного роду політичні маніпуляції в тайванському питанні є спробою змінити статус-кво в Тайванській протоці й неминуче розпалять вогонь", - сказав Чжао.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс сказав, що, хоча деякі формулювання могли змінитися, основна політика США з цього питання не змінилася. Він також зазначив, що США регулярно оновлюють інформаційні бюлетені.