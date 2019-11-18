МЗС Казахстану не відправляв офіційних запрошень для зустрічі Зеленського і Путіна

Пропозиція колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва про проведення в країні зустрічі російського президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським була лише темою для обговорення. Про це заявив глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберди, повідомляють казахські ЗМІ.

Тлеуберди зазначив, що "офіційних запрошень МЗС не направляв".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко також заявляв, що Київ офіційно не отримував пропозицій. Пристайко додав, що зараз стоїть питання про нормандську зустріч.

Зазначимо, минулого тижня Назарбаєв запропонував організувати переговори Путіна і Зеленського. За його словами, Зеленський погодився.

Після цього в Кремлі відзначили, що на сьогоднішній день рано говорити про можливості двосторонньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським лідером.

Також раніше Пристайко назвав малоймовірною зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані. Він підтвердив, що зустріч між Зеленським і Путіним поза нормандського формату можлива, але для цього необхідно підтвердження від російської сторони.