ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Путіна виключають двосторонню зустріч з Зеленським

Новини » Політика     13.11.2019 - 17:05
У Путіна виключають двосторонню зустріч з Зеленським
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Росія робить акцент на підготовці нормандського формату

На сьогоднішній день рано говорити про можливість двосторонньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, говорити про можливість зустрічі Путіна з Зеленським рано, оскільки зараз акцент робиться на підготовці до саміту "нормандської четвірки".

"Поки рано говорити, ми акцентуємося зараз на підготовці до нормандського формату", - відповів Пєсков на питання, чи можлива зустріч двох президентів до нормандського саміту.

Нагадаємо, раніше екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати переговори Путіна і Зеленського. При цьому він зазначив, що отримав згоду українського президента.

Відзначимо, сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що з цілої низки напрямів підготовки саміту в нормандському форматі є позитивна динаміка. До цього повідомлялося, що можливість проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2019 року зберігається після розведення сил на Донбасі.

Арахамія вважає, що нормандська зустріч пройде в цьому році
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся