У Путіна виключають двосторонню зустріч з Зеленським

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Росія робить акцент на підготовці нормандського формату

На сьогоднішній день рано говорити про можливість двосторонньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, говорити про можливість зустрічі Путіна з Зеленським рано, оскільки зараз акцент робиться на підготовці до саміту "нормандської четвірки".

"Поки рано говорити, ми акцентуємося зараз на підготовці до нормандського формату", - відповів Пєсков на питання, чи можлива зустріч двох президентів до нормандського саміту.

Нагадаємо, раніше екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати переговори Путіна і Зеленського. При цьому він зазначив, що отримав згоду українського президента.

Відзначимо, сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що з цілої низки напрямів підготовки саміту в нормандському форматі є позитивна динаміка. До цього повідомлялося, що можливість проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2019 року зберігається після розведення сил на Донбасі.

