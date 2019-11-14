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Київ не отримував офіційних пропозицій від Казахстану про зустріч Зеленського і Путіна, - МЗС

Новини » Політика     14.11.2019 - 10:55
Київ не отримував офіційних пропозицій від Казахстану про зустріч Зеленського і Путіна, - МЗС
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Назарбаєв запропонував організувати зустріч Зеленського з Путіним

Київ офіційно не отримував пропозицій від Казахстану про особисту зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава МЗС України зазначив, що пропозицію від Нурсултана Назарбаєва він прочитав у медіа.

"Дійсно ми прочитали у медіа, що є пропозиція від Нурсултана Назарбаєва. Цю ініціативу Казахстану ми ще не отримували офіційно", - зазначив Пристайко.

Спільна пресконференція Міністрів закордонних справ України та Австрії Вадим Пристайка та Александра Шалленберга

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 14 листопада 2019 р.

Пристайко додав, що зараз стоїть питання про нормандську зустріч.

Нагадаємо, екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати переговори Путіна і Зеленського. За його словами, Зеленський погодився.

Після цього у Кремлі зазначили, що на сьогоднішній день рано говорити про можливість двосторонньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським лідером.

Також раніше Пристайко назвав малоймовірною зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані. Він підтвердив, що зустріч між Зеленським і Путіним поза нормандського формату можлива, але для цього необхідно підтвердження від російської сторони.

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