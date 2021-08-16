МЗС хоче дізнатися, кого представляє посольство Афганістану в Україні
Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що МЗС поцікавиться, кого зараз представляє посольство Афганістану в Україні. Від відповіді дипломатичного відомства визначатиметься подальша позиція МЗС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Безумовно, ми поставимо питання про те, кого саме представляє нинішнє посольство Афганістану в Україні, яку влада, залежно від відповіді на це питання і будемо визначати свою подальшу позицію", - заявив глава українського МЗС.
При цьому він додав, що поки посольство Афганістану в Україні продовжує працювати.
Нагадаємо, сьогодні Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з яких - громадяни Афганістану - попросили про надання статусу біженця.