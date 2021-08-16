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МЗС хоче дізнатися, кого представляє посольство Афганістану в Україні

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Україна, Понеділок 16 серпня 2021 19:54
МЗС хоче дізнатися, кого представляє посольство Афганістану в Україні Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що МЗС поцікавиться, кого зараз представляє посольство Афганістану в Україні. Від відповіді дипломатичного відомства визначатиметься подальша позиція МЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Безумовно, ми поставимо питання про те, кого саме представляє нинішнє посольство Афганістану в Україні, яку влада, залежно від відповіді на це питання і будемо визначати свою подальшу позицію", - заявив глава українського МЗС.

При цьому він додав, що поки посольство Афганістану в Україні продовжує працювати.

Нагадаємо, сьогодні Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з яких - громадяни Афганістану - попросили про надання статусу біженця.

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Афганистан Дмитро Кулеба
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