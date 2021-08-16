МИД хочет узнать, кого представляет посольство Афганистана в Украине
Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД поинтересуется, кого сейчас представляет посольство Афганистана в Украине. От ответа дипломатического ведомства будет определяться дальнейшая позиция МИДа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Безусловно, мы поставим вопрос о том, кого именно представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине, которую власть, в зависимости от ответа на этот вопрос и будем определять свою дальнейшую позицию", - заявил глава украинского МИДа.
При этом он добавил, что пока посольство Афганистана в Украине продолжает работать.
Напомним, сегодня Украина эвакуировала из Кабула почти 80 человек, часть из которых - граждане Афганистана - попросили о предоставлении статуса беженца.