МИД хочет узнать, кого представляет посольство Афганистана в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД поинтересуется, кого сейчас представляет посольство Афганистана в Украине. От ответа дипломатического ведомства будет определяться дальнейшая позиция МИДа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"Безусловно, мы поставим вопрос о том, кого именно представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине, которую власть, в зависимости от ответа на этот вопрос и будем определять свою дальнейшую позицию", - заявил глава украинского МИДа.

При этом он добавил, что пока посольство Афганистана в Украине продолжает работать.