ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МИД хочет узнать, кого представляет посольство Афганистана в Украине

Новина українською →
Украина, Понедельник 16 августа 2021 19:54
МИД хочет узнать, кого представляет посольство Афганистана в Украине Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД поинтересуется, кого сейчас представляет посольство Афганистана в Украине. От ответа дипломатического ведомства будет определяться дальнейшая позиция МИДа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Безусловно, мы поставим вопрос о том, кого именно представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине, которую власть, в зависимости от ответа на этот вопрос и будем определять свою дальнейшую позицию", - заявил глава украинского МИДа.

При этом он добавил, что пока посольство Афганистана в Украине продолжает работать.

Напомним, сегодня Украина эвакуировала из Кабула почти 80 человек, часть из которых - граждане Афганистана - попросили о предоставлении статуса беженца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан Дмитрий Кулеба
NEWS
Премьер и министр обороны Швеции приедут на саммит Крымской платформы
Премьер и министр обороны Швеции приедут на саммит Крымской платформы
DAILY
Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти