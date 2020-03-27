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МЗС: за кордоном померла від коронавірусу четверта українка

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 11:08
МЗС: за кордоном померла від коронавірусу четверта українка
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МЗС не уточнює, в якій країні померла українка

За кордоном зафіксована смерть четвертої громадянки України через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Разом з тим, у МЗС не уточнюють, в якій країні померла українка.

"4 громадянки України померли за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 8 українців за кордоном одужали, ще 22 проходять лікування та 160 громадян України знаходяться на карантині.

МЗС: за кордоном померла від коронавірусу четверта українка

Нагадаємо, станом на ранок 27 березня МОЗ повідомив про 218 випадків зараження коронавірусом в Україні.

Також повідомлялося, що Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації перегляне умови карантинних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу для людей працездатного віку. МОЗ насторожує велика кількість людей працездатного віку, які хворіють коронавірусною хворобою.

РБК-Україна писало, що 25 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів - до 24 квітня 2020 року. Також на місяць в країні продовжили карантинні заходи.

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