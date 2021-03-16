ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МЗС до річниці окупації Криму: ми твердо налаштовані притягти Росію до відповідальності

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 19:32
МЗС до річниці окупації Криму: ми твердо налаштовані притягти Росію до відповідальності Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України зробило заяву до річниці окупації Росією півострову Крим. У міністерстві заявили, що твердо налаштовані притягти Росію до відповідальності.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Як наголосили в МЗС, окупація Криму дозволила Росії посилити мілітаризацію півострову та нарощувати потенціал, який "генерує зростаючі загрози для безпеки та стабільності" у Європі та регіоні Середземного моря.

"Ми твердо налаштовані повернути Крим і притягти Росію до відповідальності за спробу анексії та окупацію частини суверенної території незалежної України. В міжнародних судових інстанціях розглядаються ініційовані Україною відповідні провадження", - зазначили у міністерстві.

В МЗС також нагадали про нещодавнє схвалення Стратегії деокупації Криму, яка визначає магістральні вектори політики України щодо повернення півострову під свій контроль.

"Наступним кроком, спрямованим на звільнення Криму та консолідацію національних та міжнародних зусиль на урядовому, парламентському та експертному рівнях, стане Кримська платформа - нова міжнародна ініціатива з деокупації півострова", - додали у відомстві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Кримська платформа має об'єднати світ для повернення Криму під контроль України.

Додамо, нещодавно Росія пригрозила країнам, які планують приєднатися до Кримської платформи. В українському МЗС це назвали "політичним булінгом".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Крим МЗС Російська Федерація
NEWS
Симптоми COVID після вакцинації: у МОЗ розповіли, що треба робити
Симптоми COVID після вакцинації: у МОЗ розповіли, що треба робити
DAILY
Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"