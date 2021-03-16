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МИД к годовщине оккупации Крыма: мы твердо настроены привлечь Россию к ответственности

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 19:32
МИД к годовщине оккупации Крыма: мы твердо настроены привлечь Россию к ответственности Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины сделало заявление к годовщине оккупации Россией полуострова Крым. В министерстве заявили, что твердо настроены привлечь Россию к ответственности.

Об этом говорится на сайте МИД.

Как отметили в МИД, оккупация Крыма позволила России усилить милитаризацию полуострова и наращивать потенциал, который "генерирует растущие угрозы для безопасности и стабильности" в Европе и в регионе Средиземного моря.

"Мы твердо настроены вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии и оккупацию части суверенной территории независимой Украины. В международных судебных инстанциях рассматриваются инициированные Украиной соответствующие производства", - отметили в министерстве.

В МИД также напомнили о недавнем одобрении Стратегии деоккупации Крыма, которая определяет магистральные векторы политики Украины по возврату полуострова под свой контроль.

"Следующим шагом, направленным на освобождение Крыма и консолидацию национальных и международных усилий на правительственном, парламентском и экспертном уровнях, станет Крымская платформа - новая международная инициатива по деоккупации полуострова", - добавили в ведомстве.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Крымская платформа должна объединить мир для возвращения Крыма под контроль Украины.

Добавим, недавно Россия пригрозила странам, которые планируют присоединиться к Крымской платформы. В украинском МИД это назвали "политическим булингом".

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