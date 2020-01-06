МЗС Німеччини розкритикував погрози Трампа про санкції проти Іраку

Загрожувати Іраку санкціями у відповідь на рішення парламенту країни вивести американські війська з території республіки "не дуже корисно". Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, коментуючи обіцянку президента США Дональда Трампа піддати Багдад санкціям, передає Reuters.

За його словами, у понеділок, 6 січня, Німеччина, Великобританія і Франція обговорять ядерну угоду з Іраком.

"Я не думаю, що варто розмовляти з Іраком погрозами, а не аргументами", - сказав Маас.

Нагадаємо, 3 січня США провели авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касем Сулеймані.

Крім того, президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" 52 об'єктів на території Іраку.

Зазначимо, повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.