У МЗС Німеччини прокоментували розведення сил у Станиці Луганській

Розведення сил у Станиці Луганській вказує на можливості прогресу у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, реалізація мінських угод є вирішальним у даному процесі.

"Цей успіх свідчить: прогрес на Сході України можливий. Це проблиск надії в пошуку миру", - заявив Маас.

Зазначимо, розведення сил і засобів у Станиці Луганській почалося в середу, 26 червня. Тоді українські підрозділи під наглядом спостерігачів ОБСЄ відійшли з однією з позицій поблизу контрольно-пропускного пункту "Станиця Луганська".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 червня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні отримала повідомлення від незаконних збройних формувань так званої "Луганської народної республіки" про завершення розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

Крім того, 27 червня українські військові підтвердили відведення сил з боку бойовиків. Таким чином тоді був виконаний перший етап відведення сил з околиць Станиці Луганської.

Пізніше в прес-центрі Операції об'єднаних сил відзначили, що розведення сил по лінії зіткнення в районі Станиці Луганської не послаблює оборонні можливості українських військових на Донбасі.