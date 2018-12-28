Транзит газу через Україну за 9 місяців скоротився на 7%

Ілюстративне фото (Нафтогаз України)

Транзит газу скоротився із-за зростання транзиту по Nord Stream-OPAL

За результатами дев'ять місяців 2018 року обсяги транзиту газу через українську ГТС знизилися на 7% і склали 65,4 млрд куб. м. Про це йдеться в звіті НАК "Нафтогаз України", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії відзначили, що головним фактором зниження обсягів транзиту через українську ГТС є збільшення обсягів транзиту російського газу в Європу по трубопроводу Nord Stream - OPAL.

Так, обсяги транспортування природного газу для споживачів України за дев'ять місяців збільшилися на 1% у зв'язку з збільшенням використання газу.

У компанії пояснили, що у зв'язку зі зниженням обсягів транзиту фінансовий результат транзиту газу за цей період зменшився у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року з 11,6 млрд гривень до 9,1 млрд гривень, тоді як інші фактори мали незначний вплив на результат сегмента.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" підвела попередні підсумки роботи газотранспортної системи України за 11 місяців 2018 року. Транзит газу по території України за січень-листопад порівняно з аналогічним періодом 2017 року знизився на 7,4% до 79,2 млрд кубометрів. Крім того, імпорт газу з країн Європи зменшився на 22,9% до 10,1 млрд кубометрів.