МЗС Франції підкреслило відповідальність Росії за пошук мирного вирішення конфлікту в Україні

Росія повинна зробити кроки в рамках нормандського формату і Мінських угод, щоб знайти мирне вирішення конфлікту в Україні. Москва повинна уникати будь-яких кроків, які можуть посилити напруженість на Донбасі.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан за підсумками телефонної розмови зі своїми німецьким і російським колегами Хайко Маасом і Сергієм Лавровим.