МИД Франции подчеркнул ответственность России за поиск мирного решения конфликта в Украине

Россия должна предпринять шаги в рамках нормандского формата и минских соглашений, чтобы найти мирное решение конфликта в Украине. Москва должна избегать любых шагов, которые могут усилить напряженность на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам телефонного разговора со своими немецким и российским коллегами Хайко Маасом и Сергеем Лавровым.