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Естонія відмовилася відправляти посла в Білорусь і назвала причину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Естонія не відправить нового посла в Білорусь. За словами глави МЗС країни Еви-Марії Лійметс, Таллінн не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал естонського телерадіомовлення ERR.

"Це було б вкрай недоречно, так як Естонія, втім, як і Європа, не визнає результати президентських виборів у Білорусі, що пройшли в серпні минулого року", - заявила міністр.

Вона нагадала, що Естонський посол повинен був вступити на посаду на початку вересня, але тепер це питання залежить від оцінки ситуації в Білорусі. "Ми будемо консультуватися з нашими партнерами і союзниками, які бачать необхідність координувати національні дії і проявляти єдність в цьому питанні", - уточнила Лійметс.

Міністр зазначила, що в ситуації, що склалася в Естонії є чотири варіанти: знизити рівень дипломатичного представництва в Білорусі, призначивши Тимчасового повіреного в справах, не передавати вірчі грамоти і залишити посла працювати в Таллінні або не приймати подальших кроків взагалі і продовжити роботу зі скороченим штатом посольства.

Портал нагадує, що на початку липня президент Естонії Керсті Кальюлайд призначила на посаду нового посла в Білорусі Яака Ленсмента. Він повинен був вручити вірчі грамоти Олександру Лукашенку.

Нагадавши, Україна не визнає, що Олександр Лукашенко є легітимним президентом Білорусі.

Легітимність Лукашенка також відмовилися визнавати Німеччина, Данія та Чехія. Пізніше до них приєдналися Польща і Канада.

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