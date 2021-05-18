МЗС домовляється про вивезення українців з Непалу, 43 вже купили квитки на літаки, - Кулеба
Міністерство закордонних справ домовляється про евакуацію українців з Непалу. Турецькі і катарські авіалінії відкрили продаж квитків для громадян України.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу.
Він розповів, що станом на вчорашню ніч з майже 100 людей, які виявили бажання повернутися з Катманду в Україну, 43 вже купили квитки на літаки.
"Ми дізналися, авіакомпанії яких країн світу планують пробитися в Непал для вивезення громадян, і вступили з ними в діалог, щоб громадяни України могли купити квитки на ці рейси. Зокрема, ми домовилися з турецькими і катарським авіалініями", - сказав Кулеба.
Раніше повідомлялося, що понад 100 українців застрягли в Непалі у зв'язку з обмеженням на міжнародні польоти. Їх можуть вивезти спеціальними рейсами, які організовують інші країни.
Нагадаємо, докладніше про ситуацію РБК-Україна писало в матеріалі "Залишатися вкрай небезпечно". Українці застрягли в Непалі: що відомо".