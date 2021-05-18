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МЗС домовляється про вивезення українців з Непалу, 43 вже купили квитки на літаки, - Кулеба

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Вівторок 18 травня 2021 13:48
МЗС домовляється про вивезення українців з Непалу, 43 вже купили квитки на літаки, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ домовляється про евакуацію українців з Непалу. Турецькі і катарські авіалінії відкрили продаж квитків для громадян України.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Він розповів, що станом на вчорашню ніч з майже 100 людей, які виявили бажання повернутися з Катманду в Україну, 43 вже купили квитки на літаки.

"Ми дізналися, авіакомпанії яких країн світу планують пробитися в Непал для вивезення громадян, і вступили з ними в діалог, щоб громадяни України могли купити квитки на ці рейси. Зокрема, ми домовилися з турецькими і катарським авіалініями", - сказав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що понад 100 українців застрягли в Непалі у зв'язку з обмеженням на міжнародні польоти. Їх можуть вивезти спеціальними рейсами, які організовують інші країни.

Нагадаємо, докладніше про ситуацію РБК-Україна писало в матеріалі "Залишатися вкрай небезпечно". Українці застрягли в Непалі: що відомо".

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