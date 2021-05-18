МИД договаривается о вывозе украинцев из Непала, 43 уже купили билеты на самолеты, - Кулеба
Министерство иностранных дел договаривается об эвакуации украинцев из Непала. Турецкие и катарские авиалинии открыли продажу билетов для граждан Украины.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга.
Он рассказал, что по состоянию на вчерашнюю ночь из почти 100 человек, изъявивших желание вернуться из Катманду в Украину, 43 уже купили билеты на самолеты.
"Мы узнали, авиакомпании которых стран мира планируют пробиться в Непал для вывоза граждан, и вступили с ними в диалог, чтобы граждане Украины могли купить билеты на эти рейсы. В частности, мы договорились с турецкими и катарскими авиалиниями", - сказал Кулеба.
Ранее сообщалось, что более 100 украинцев застряли в Непале в связи с ограничением на международные полеты. Их могут вывезти специальными рейсами, которые организуют другие страны.
Напомним, подробнее о ситуации РБК-Украина писало в материале "Оставаться крайне опасно". Украинцы застряли в Непале: что известно".