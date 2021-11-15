У МЗС Чехії заявили про готовність допомогти Польщі в ситуації з нелегалами на кордоні з Білоруссю
Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек обговорив ситуацію з нелегалами на кордоні з Білоруссю з польським колегою Збігневом Рау. Він повідомив про готовність його країни допомогти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулганека.
"Я розмовляв зі своїм польським колегою Збігневом Рау. Ми обговорили жахливу ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Я висловив нашу солідарність з Польщею і підтвердив нашу готовність надати допомогу в разі необхідності", - написав Кулганек у своєму Твіттері.
Він додав, що обговорення ситуації з Білоруссю буде продовжено в понеділок в ході зустрічі глав МЗС країн Вишеградської четвірки (Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина).
Раніше ми писали, що Польща не закриватиме кордон для України незважаючи на рішення ЄС.