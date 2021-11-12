Польща не закриватиме кордон для України попри рішення ЄС
Фото: Польща не закриватиме кордон для України попри рішення ЄС (Getty Images)
Сьогодні відбулась телефонна розмова міністрів внутрішніх справ України та Польщі Дениса Монастирського та Маріуша Камінського. Останній запевнив у тому, що країна не планує закривати кордон для українців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.
"Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський на звернення Дениса Монастирського запевнив, що Україна залишиться в "зеленій зоні" поїздок", - пише пресслужба МВС.
Додамо, що станом на сьогодні, вже 15 країн ЄС залишаються відкритими для громадян України, а саме:
- Греція;
- Латвія;
- Хорватія;
- Нідерланди;
- Естонія;
- Кіпр;
- Швеція;
- Австрія;
- Чехія;
- Бельгія;
- Данія;
- Франція;
- Ірландія,
- Словаччина;
- Іспанія.