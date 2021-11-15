В МИД Чехии заявили о готовности помочь Польше в ситуации с нелегалами на границе с Беларусью
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек обсудил ситуацию с нелегалами на границе с Беларусью с польским коллегой Збигневом Рау. Он сообщил о готовности его страны помочь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулганека.
"Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил нашу солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать помощь в случае необходимости", - написал Кулганек в своем твиттере.
Он добавил, что обсуждение ситуации с Беларусью будет продолжено в понедельник в ходе встречи глав МИД стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия).
Ранее мы писали, что Польша не будет закрывать границу для Украины несмотря на решение ЕС.