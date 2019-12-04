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Президент Казахстану не вважає, що РФ анексувала Крим

Новини » Політика     04.12.2019 - 12:16
Президент Казахстану не вважає, що РФ анексувала Крим
Фото: Касим-Жомарт Токаєв (ca news org)

Він також заявив про добросусідські відносини з Росією

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає анексією "те, що відбулося в Криму". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю DW.

Відповідну заяву він зробив на питання, чи був наляканий уряд Казахстану анексією Криму і війною на сході України.

"По-перше, ми не називаємо те, що відбулося в Криму, анексією. Те, що сталося, те сталося. Анексія - це дуже важке слово стосовно до Криму", - зазначив Токаєв.

Він також заявив, що не було ніякого страху, оскільки у Казахстану абсолютно "довірчі, добросусідські відносини з Російською Федерацією.

"Хотів би нагадати, що мінські переговори були розпочаті, по суті, за ініціативою Нурсултана Назарбаєва. Правда, він тоді запропонував Астану, але в силу логістики і віддаленості від Європи було прийнято рішення проводити ці переговори в Мінську. На сьогоднішній день мінські угоди, по суті, є єдиним правовим документом, який може призвести в кінцевому рахунку до врегулювання так званого українського конфлікту", - додав Токаєв.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Чехія засуджує агресію Росії на Донбасі і анексію Криму.

РБК-Україна писало, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вважає, що країнам НАТО слід підвищувати витрати на оборону, щоб не допустити повторення кримського сценарію.

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