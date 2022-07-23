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МЗС допомагатиме українцям за кордоном, але кінцева мета - повернути їх додому, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ продовжуватиме допомагати українцям за кордоном у захисті їхніх прав. Але головною метою залишається їх повернення додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ході саміту перших леді і джентельменів.

"Ми робимо все для того, щоб захищати права українців. Єдине, що ми не будемо робити - це сприяти тому, щоб вони залишалися за кордоном назавжди. Ми хочемо, щоб українці повернулися додому", - сказав Кулеба.

Він підкреслив,що кінцевою метою залишається повернення всіх українців, які перебувають за кордоном, додому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Польщі почали приймати заявки від українців на отримання фінансової допомоги для школярів, які навчаються в країні.

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МЗСДмитро КулебаБіженціВійна Росії проти України