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МИД будет помогать украинцам за границей, но конечная цель - вернуть их домой, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел будет продолжать помогать украинцам за границей в защите их прав. Но главной целью остается их возвращение домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе саммита первых леди и джентельменов.

"Мы делаем все для того, чтобы защищать права украинцев. Единственное, что мы не будем делать - это способствовать тому, чтобы они оставались за границей навсегда. Мы хотим, чтобы украинцы вернулись домой", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что конечной целью остается возвращение всех украинцев, которые находятся за границей, домой.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше начали принимать заявки от украинцев на получение финансовой помощи для школьников, которые учатся в стране.

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МИД УкраиныДмитрий КулебаБеженцыВойна России против Украины