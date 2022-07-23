МИД будет помогать украинцам за границей, но конечная цель - вернуть их домой, - Кулеба

Министерство иностранных дел будет продолжать помогать украинцам за границей в защите их прав. Но главной целью остается их возвращение домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе саммита первых леди и джентельменов .

"Мы делаем все для того, чтобы защищать права украинцев. Единственное, что мы не будем делать - это способствовать тому, чтобы они оставались за границей навсегда. Мы хотим, чтобы украинцы вернулись домой", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что конечной целью остается возвращение всех украинцев, которые находятся за границей, домой.