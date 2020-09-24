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На вчорашніх протестах у Білорусі затримали понад 360 осіб

Мінськ, Четвер 24 вересня 2020 11:30
На вчорашніх протестах у Білорусі затримали понад 360 осіб
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

На протестах у Білорусі 23 вересня після інавгурації президента Олександра Лукашенка затримали понад 360 осіб. Більша частина з них була затримана в Мінську.

Про це у Telegram повідомила офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Повідомляється, що по всій країні вчора пройшло 59 акцій протесту, в яких, за даними місцевого МВС, взяли участь близько 5 тисяч осіб.

"Загалом вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 364 громадянина (з них у Мінську - 252). До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень до місць тримання затриманих доставлено 320 осіб", - повідомила Чемоданова.

Вона додала, що правоохоронці вживали необхідних заходів щодо підтримання порядку та безпеки.

Нагадаємо, напередодні в Мінську силовики під час розгону протестуючих застосували перцевий газ. Після таємної інавгурації Лукашенка білоруська опозиція оголосила безстрокові протести.

Європейський союз офіційно не визнав інавгурацію і очікує проведення в Білорусі нових демократичних виборів.

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