Лукашенко заявив, що хотів відвідати Крим разом з Путіним, але той його не взяв з собою
Олександр Лукашенко заявив, що хотів відвідати Крим, який з 2014 року окупований Росією. Однак президент РФ Володимир Путін не взяв його з собою під час своєї поїздки на півострів 4 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belta.
"Ось Володимир Володимирович мені все обіцяв-обіцяв, що візьме з собою в Крим", - цитує видання Лукашенко.
За його словами, Путін сьогодні поїхав до Криму один і його з собою не запросив. Лукашенко додав, що якщо на півострів не приїхати разом, то можна відвідати малу батьківщину президента РФ - Санкт-Петербург.
Водночас Лукашенко запросив Путіна відвідати Мінськ "при будь-якому зручному випадку".
Нагадаємо, 4 листопада Путін відвідав окупований Крим, де взяв участь "у святкових заходах у Севастополі з нагоди Дня народної єдності". Анонсував цю поїздку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Зазначимо, Росія окупувала частину України в 2014 році. Ряд країн, включаючи ЄС і США, не визнають анексію Криму і продовжують вважати півострів українським.