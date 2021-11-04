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Лукашенко заявив, що хотів відвідати Крим разом з Путіним, але той його не взяв з собою

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Мінськ, Четвер 04 листопада 2021 18:05
Лукашенко заявив, що хотів відвідати Крим разом з Путіним, але той його не взяв з собою Фото: президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Олександр Лукашенко заявив, що хотів відвідати Крим, який з 2014 року окупований Росією. Однак президент РФ Володимир Путін не взяв його з собою під час своєї поїздки на півострів 4 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belta.

"Ось Володимир Володимирович мені все обіцяв-обіцяв, що візьме з собою в Крим", - цитує видання Лукашенко.

За його словами, Путін сьогодні поїхав до Криму один і його з собою не запросив. Лукашенко додав, що якщо на півострів не приїхати разом, то можна відвідати малу батьківщину президента РФ - Санкт-Петербург.

Водночас Лукашенко запросив Путіна відвідати Мінськ "при будь-якому зручному випадку".

Нагадаємо, 4 листопада Путін відвідав окупований Крим, де взяв участь "у святкових заходах у Севастополі з нагоди Дня народної єдності". Анонсував цю поїздку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Зазначимо, Росія окупувала частину України в 2014 році. Ряд країн, включаючи ЄС і США, не визнають анексію Криму і продовжують вважати півострів українським.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін Крим
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