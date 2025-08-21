ua en ru
Microsoft анонсировала обновление, о котором мечтали все геймеры: подробности

Четверг 21 августа 2025 14:45
Microsoft анонсировала обновление, о котором мечтали все геймеры: подробности Microsoft рассказала, как собирается облегчить жизнь геймерам (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Компания Microsoft заявила, что работает над решением одной из главных проблем для игроков на ПК - необходимости компиляции шейдеров. В сентябре будет выпущен AgilitySDK, который позволит сократить время от загрузки до начала игры до 85%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Что известно

На консолях Xbox или других платформах игроки, вероятно, даже не знают, о чем идет речь. Дело в том, что шейдеры - инструкции для рендеринга пикселей в процессе обработки графики - оптимизируются под конкретное оборудование.

Игра для Xbox "знает", что находится в вашей консоли, а шейдеры для ПК должны быть оптимизированы под каждую конфигурацию, включая игру, видеокарту и драйвер.

Компиляция шейдеров требует времени и происходит на экране загрузки игры. Хотя инструкции затем сохраняются на ПК, игрок все равно вынужден ждать перед началом игры.

Microsoft добавляет эту возможность в ROG Xbox Ally и Ally X: поскольку конфигурации фиксированы, шейдеры можно загружать вместе с игрой. Компания называет это "расширенной доставкой шейдеров".

Microsoft планирует распространить эту технологию на "ряд устройств", предположительно охватывая рынок ПК в целом.

Microsoft анонсировала обновление, о котором мечтали все геймеры: подробностиСхема работы базы данных предкомпилированных шейдеров (PSDB) (фото: Microsoft)

Как стандартные шейдеры экономят время

Компания собирает данные шейдеров в стандартизированном формате State Object Database (SODB). Совместно с ключевыми партнерами по железу Microsoft разделила компилятор шейдеров и графический драйвер, объединив данные SODB с облачным компилятором для создания Precompiled Shader Database (PSDB). Эта база будет загружаться вместе с игрой, позволяя запускать нужные шейдеры сразу.

"Теперь при первом запуске игры все необходимые шейдеры уже будут доступны в кэше Windows, и компиляция на игровом устройстве не потребуется. Если устройство обновит драйвер, мы автоматически обновим кэш шейдеров", - объяснили в Microsoft.

На данный момент функция доступна только в магазине Xbox, приложении Xbox для ПК и на процессорах AMD, которые используются в двух устройствах Asus ROG Ally. В будущем AgilitySDK станет доступен другим магазинам и разработчикам игр, включая уже выпущенные проекты.

Microsoft отмечает, что "расширенная доставка шейдеров" решает одну из самых раздражающих проблем ПК-геймеров: долгую загрузку и дополнительное время на компиляцию шейдеров. Консоли выигрывают за счет мгновенного включения и запуска игры, и Microsoft хочет дать ПК игрокам такой же опыт.

