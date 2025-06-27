ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Windows уже не та. Microsoft прощается с функцией, которая пугала нас 40 лет

Пятница 27 июня 2025 07:15
UA EN RU
Windows уже не та. Microsoft прощается с функцией, которая пугала нас 40 лет Microsoft меняет знаменитый "синий экран смерти" в Windows (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Легендарный "синий экран смерти" (BSOD), сопровождающий операционную систему Windows уже почти 40 лет, скоро уйдет в прошлое. Компания Microsoft официально подтвердила, что в Windows 11 его заменит "черный экран смерти" (Black Screen of Death).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Что известно

Новый вариант экрана отказа системы избавляется от привычного синего фона, печального смайлика и QR-кода. Вместо этого пользователи будут видеть черный экран с более понятным описанием ошибки, включая стоп-код и наименование проблемного драйвера.

Это призвано упростить диагностику для IT-специалистов, которым больше не придется вручную извлекать дампы памяти и анализировать их с помощью утилит вроде WinDbg.

"Это попытка повысить ясность, предоставить больше информации и быстрее добраться до сути проблемы, чтобы оперативно ее "устранить", - объяснил Дэвид Уэстон, вице-президент Microsoft по безопасности операционных систем и корпоративных решений.

Изменения будут внедрены в рамках обновления Windows 11 уже этим летом, одновременно с новой функцией Quick Machine Recovery, предназначенной для быстрой перезагрузки систем, которые не могут запуститься.

Обновленный экран смерти стал частью более масштабной инициативы Microsoft по повышению устойчивости Windows - на фоне недавнего инцидента с CrowdStrike, из-за которого миллионы компьютеров по всему миру загружались с ошибками BSOD.

Windows уже не та. Microsoft прощается с функцией, которая пугала нас 40 летНовый BSOD в Windows 11 (фото: Microsoft)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoft Windows
Новости
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу