Глобальный сбой Microsoft остановил работу компаний и госучреждений: что произошло
Microsoft столкнулась с масштабным глобальным сбоем, парализовавшим работу сервисов Outlook, Teams, SharePoint и Exchange Online. По данным сервисов мониторинга, сотни тысяч пользователей по всему миру потеряли доступ к рабочим инструментам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Conversation.
По данным платформы DownDetector, только в первые часы проблему с доступом к Outlook зафиксировали около 130 000 человек.
Представители компании заявили, что "агрессивно ищут все пути для уменьшения последствий" и перезапускают поврежденные серверы.
Какие услуги пострадали?
Помимо классического почтового клиента Outlook, сбои коснулись корпоративной платформы Microsoft Teams, хранилища SharePoint Online, инструментов планирования Microsoft Planner, а также облачного сервиса безопасности Microsoft Defender и интегрированного ИИ-помощника Microsoft Copilot 365.
Последствия оказались значительно серьезнее пропущенных рабочих встреч или неотправленных писем:
- работники центров помощи семьям потеряли доступ к базам данных клиентов;
- школы не смогли проводить онлайн-уроки для дистанционных учащихся;
- психологи были вынуждены отменить медицинские консультации;
- предприятия остановили обработку заказов, а кандидаты не смогли попасть на собеседования;
- некоторые государственные сервисные центры временно закрылись.
Проблемы также затронули сторонние компании, в том числе OpenAI и Anthropic, использующие инфраструктурные инструменты для связи своих ИИ-систем с пакетом Microsoft 365.
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Что стало причиной сбоя?
Microsoft постепенно уточняла причины инцидента. Сначала компания сообщила о повышенной нагрузке на серверы в нескольких регионах, однако впоследствии уточнила, что роста трафика не было - проблема заключалась в массовом выходе серверов из строя.
Основной процесс на пораженных серверах оказался перегружен. Развертывание ПО и обновление конфигурации были временно остановлены, однако никаких прямых связей с вредной деятельностью не обнаружено.
Компания официально подчеркнула, что никаких признаков кибератаки нет, а ситуация напоминает другие внутренние технические сбои, которые случались ранее в этом году - в частности, в январе и августе.
Почему мы должны готовиться к цифровым сбоям?
Подобные инциденты демонстрируют риски чрезмерной зависимости от единой общей цифровой инфраструктуры. Когда организации и государственные структуры полагаются исключительно на одного поставщика облачных услуг, остановка его серверов парализует целые отрасли.
Эксперты отмечают необходимость разработки четких планов реагирования на цифровые чрезвычайные ситуации. В мире, где все больше сфер жизни и ИИ интегрируются в единую сеть, устойчивость к сбоям должна стать базовым элементом планирования будущего.