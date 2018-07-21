У Microsoft заявили про спроби кібератак на 3 кандидатів до Конгресу США

Фейковий домен Miscrosoft використовували як площадку для фішингових атак

Віце-президент компанії Microsoft з питань безпеки Том Берт заявив, що на виборах у Конгрес Сполучених Штатів Америки троє кандидатів піддалися кібератаці з використанням підробленої сторінки Miscosoft. Про це він розповів на форумі Aspen, передає Politico.

За його словами, фейковий домен компанії був використаний в якості майданчика для фішингових атак. Берт зазначив, що судячи за наявними даними метою були троє кандидатів, які взяли участь у виборах в американський конгрес.

"Раніше в цьому році ми виявили, що фейковий домен Miscrosoft використовували як площадку для фішингових атак", - зазначив віце-президент компанії.

Разом з тим назвати імена кандидатів Берт відмовився. Він підкреслив, що це люди, які могли бути цікавими цілями для шпигунства у зв'язку з їх посадами.

Віце-президент заявив про видалення фейкового домену і фішингових повідомлень.

Берт також не зміг уточнити, з якої країни була проведена хакерська атака.

Додамо, що восени в Штатах відбудуться так звані проміжні вибори, на яких буду обрані новий склад Палати представників, 35 сенаторів і 39 губернаторів.

Нагадаємо, перший заступник міністра юстиції США Рід Розенстайн заявив, що Російська Федерація буде і далі намагатися втручатися в американські вибори, в тому числі шляхом кібератак.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен заявила про спроби РФ за допомогою соцмереж загострити розбіжності в американському суспільстві.