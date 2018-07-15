Россия пытается с помощью соцсетей обострить разногласия в американском обществе, - МВБ США

По словам Нильсен, российские спецслужбы продолжают "агрессивные действия" против США в киберпространстве

Российская Федерация (РФ) пытается с помощью социальных сетей обострить разногласия в американском обществе. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, передает Bloomberg.

Так, по ее словам, ведомство не зафиксировало попытки спецслужб Российской Федерации вмешаться в промежуточные выборы в США, которые пройдут в этом году.

Но, несмотря на это, министерство внутренней безопасности будет оказывать помощь региональным властям в подготовке к возможным кибератакам со стороны России или иных стран.

"Несмотря на то что Россия пока не пытается вновь вмешаться в выборы, ее спецслужбы продолжают "агрессивные действия" против Соединенных Штатов в киберпространстве", - заявила Нильсен.

Напомним, ранее глава национальной разведки Соединеных Штатов Америки Дэн Коутс сравнил масштабную волну кибератак, которой подвергается инфраструктура в США, с подготовкой терактов 11 сентября.

Кост также сообщил, что главными организаторами кибератак на американскую инфраструктуру являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

При этом, Россию в этом списке глава американской разведки выделил, отметив, что "РФ продолжает свои усилия по подрыву демократии".

Также сообщалось, что социальная сеть Twitter заблокировала 2 аккаунта, которые связанные с 12 гражданами Российской Федерации, уличенными во вмешательстве в выборы в Соединенные Штаты Америки. Как отметили в руководстве соцсети, эти аккаунты были названы в обвинительном заключении 12 сотрудникам военной разведки РФ.



