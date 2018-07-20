В Минюсте США не исключают новых российских кибератак

В Минюсте США заявили, что Россия ежедневно пытается взломать американские компьютеры

Российская Федерация будет и дальше пытаться вмешиваться в американские выборы, в том числе путем кибератак. Об этом на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо) заявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, передает DW.

В частности, Розенстайн назвал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году одним из примеров враждебной деятельности в киберпространстве. По его мнению, российская сторона ежедневно пытается взломать американские компьютеры.

Розенстайн также рассказал о планах по предотвращению кибератак на раннем этапе путем взаимодействия всех федеральных ведомств. Предполагается, что они будут сотрудничать для опознания угроз и доведении информации до тех политических организаций, госслужащих, кандидатов на государственные должности, которые были целями кибератак.

Напомним, ранее министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что Российская Федерация пытается с помощью социальных сетей обострить разногласия в американском обществе.