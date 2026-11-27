Microsoft закрывает три приложения Windows 11: когда они перестанут работать
Microsoft закрывает приложения-компаньоны Microsoft 365 в Windows 11 из-за высокого потребления памяти и проблем с надежностью. Календарь, Люди и Файлы перестанут работать 16 декабря 2026 и уже не будут получать исправлений безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Windows Latest.
Почему Microsoft закрывает приложения в Windows 11?
В ходе сессии вопросов и ответов на Microsoft Ignite 2026 представители компании подтвердили, что программы Календарь, Люди и Файлы свернут в декабре.
По словам разработчиков, они "создавали много проблем и забирали значительные ресурсы памяти", поэтому их функциональность стоила техногиганту слишком дорого.
Тесты посторонних медиа показали, что приложения на базе WebView2 могли использовать более 1 ГБ оперативной памяти. К тому же, все три программы дублировали возможности Outlook, Teams, Проводника, OneDrive, SharePoint и поиска Windows, а дополнительную нагрузку создавал Copilot.
Решение также соответствует курсу Microsoft на уменьшение фонового потребления памяти в ключевых сервисах Windows 11, включая Microsoft 365, Microsoft Defender, Purview и OneDrive.
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Что ждет пользователей дальше?
Окончательно программы остановятся 16 декабря 2026 года, а патчей безопасности и обновлений для них уже не будет. При возникновении сбоев этой даты компания рекомендует удалять приложения, ведь это не повлияет на файлы, контакты или события календаря, хранящиеся в сервисах Microsoft 365 .
Как удалить приложения-компаньоны?
Microsoft прекратила автоматическую установку из-за обновлений Microsoft 365 Apps, однако уже установленные программы остаются, пока их не уберут.
Что следует сделать?
На неуправляемых устройствах нужно открыть Параметры - Программы - Установленные программы, найти компаньоны Microsoft 365, открыть меню из трех точек и нажать Удалить.
Можно также ввести Календарь, Люди или Файлы в поиск Windows, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Удалить.
Удаление одного приложения убирает сразу все три.
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Что следует знать ИТ-администраторам?
Администраторам сначала следует остановить все способы развертывания, иначе программы могут инсталлироваться снова.
Microsoft рекомендует отключить параметр автоматической установки приложений-компаний Microsoft 365 в центре администрирования Microsoft 365 Apps в разделе Device Configuration - Modern App settings, поскольку закрытие не сбрасывает эту настройку автоматически.
В Intune нужно перейти к Apps - Windows, открыть запись Win32 для приложений-компаньонов Microsoft 365 в разделе Manage - Properties и удалить назначение Required или Available для зарегистрированных устройств.
После этого удаление приложения из записи уберет его из всех управляемых устройств и для всех пользователей, независимо от способа установки. На некоторых устройствах может потребоваться перезагрузка.