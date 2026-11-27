Microsoft закриває додатки-компаньйони Microsoft 365 у Windows 11 через високе споживання пам'яті та проблеми з надійністю. Календар, Люди та Файли перестануть працювати 16 грудня 2026 року і вже не отримуватимуть виправлень безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Windows Latest .

Чому Microsoft закриває додатки у Windows 11?

Під час сесії запитань і відповідей на Microsoft Ignite 2026 представники компанії підтвердили, що програми Календар, Люди та Файли згорнуть у грудні.

За словами розробників, вони "створювали багато проблем і забирали значні ресурси пам'яті", тож їхня функціональність коштувала техногіганту надто дорого.

Тести сторонніх медіа показали, що додатки на базі WebView2 могли використовувати понад 1 ГБ оперативної пам'яті. До того ж усі три програми дублювали можливості Outlook, Teams, Провідника, OneDrive, SharePoint та пошуку Windows, а додаткове навантаження створював Copilot.

Рішення також відповідає курсу Microsoft на зменшення фонового споживання пам'яті в ключових сервісах Windows 11, включно з Microsoft 365, Microsoft Defender, Purview та OneDrive.

Читайте більше: Microsoft хоче платити власникам ПК: як їх залучать до навчання ШІ

Що чекає на користувачів далі?

Остаточно програми зупиняться 16 грудня 2026 року, а безпекових патчів та оновлень для них уже не буде. Якщо виникатимуть збої до цієї дати, компанія радить видаляти додатки, адже це не вплине на файли, контакти або події календаря, які зберігаються в сервісах Microsoft 365.

Як видалити додатки-компаньйони?

Microsoft припинила автоматичне встановлення через оновлення Microsoft 365 Apps, однак вже встановлені програми залишаються, доки їх не приберуть.

Що слід зробити?

На некерованих пристроях потрібно відкрити Параметри - Програми - Встановлені програми, знайти компаньйони Microsoft 365, відкрити меню з трьох крапок і натиснути Видалити.

Також можна ввести Календар, Люди або Файли у пошук Windows, клацнути правою кнопкою миші та вибрати Видалити.

Видалення одного додатка прибирає одразу всі три.

Не пропустіть: Windows 11 прискорила ПК з 8 ГБ ОЗП: які зміни отримали користувачі

Що варто знати ІТ-адміністраторам?

Адміністраторам спочатку варто зупинити всі способи розгортання, інакше програми можуть інсталюватися знову.

Microsoft радить вимкнути параметр автоматичного встановлення додатків-компаньйонів Microsoft 365 у центрі адміністрування Microsoft 365 Apps у розділі Device Configuration - Modern App settings, оскільки закриття не скидає це налаштування автоматично.

В Intune потрібно перейти до Apps - Windows, відкрити запис Win32 для додатків-компаньйонів Microsoft 365 у розділі Manage - Properties і видалити призначення Required або Available для зареєстрованих пристроїв.

Після цього видалення програми із запису прибере її з усіх керованих пристроїв і для всіх користувачів, незалежно від способу встановлення. На деяких пристроях для цього може знадобитися перезавантаження.