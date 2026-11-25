Claude позволила преобразовывать артефакты в отдельные десктопные приложения для Mac и Windows. Бета-версия запущена на всех тарифах, включая бесплатный, однако не обошлось без нюансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Claude Support .

Как работают десктопные приложения и уровни доступа?

С 24 ноября созданные артефакты - например, таймер, трекер или инструмент для переименования фото - можно установить как отдельную программу через опцию Install as app.

Такое приложение получает собственную иконку и окно и запускается как обычное приложение, но требует десктопного клиента Claude для Mac или Windows версии 6.28899.0 или более поздней.

Без дополнительных согласований установленное приложение может производить только то, что разрешено в браузере. Все остальное требует явного подтверждения с выбором Allow или Don't allow.

Как именно?

Приложение может просить показывать уведомления, реагировать на комбинации клавиш при работе в других приложениях, закрепляться поверх других окон или добавлять значок в строку меню на macOS или системный трей на Windows.

Программа с разрешением работать поверх других окон может считывать координаты курсора мыши на экранах.

Высокий уровень Full access to this computer позволяет запускать программы, а также читать, изменять или удалять файлы без повторного запроса каждый раз.

Anthropic подчеркнули, что не проверяют приложения перед установкой и советуют предоставлять полный доступ только тогда, когда пользователь доверяет всем авторам кода.

В тарифах Free, Pro, Max и Ultra все пользователи за пределами организации считаются посторонними. Поэтому совместное приложение от знакомого, как правило, не может получить полный доступ.

В Team функция доступна по умолчанию, но полный доступ может предоставить только администратор. В Enterprise она сначала выключена, поэтому владелец может активировать ее самостоятельно.

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Как отозвать разрешения и какие ограничения?

Каждое разрешение действует только для конкретной версии приложения: после любого обновления, в частности, собственных правок, Claude запрашивает подтверждение. В то же время, код, который приложение загружает с другого сайта, может изменяться без нового запроса.

Чтобы отозвать разрешение, нужно нажать название приложения в строке меню на Mac или щелкнуть правой кнопкой мыши по строке заголовка Windows и открыть пункт Permissions.

Выключение полного доступа останавливает запущенные приложения, но не отменяет изменения в файлах. При потере доступа к совместному приложению его процессы могут останавливаться до 20 минут.

Создание приложения и каждый запрос Claude тратят лимит использования тарифа. Чтобы открыть его, необходимо подключение к интернету и вход в десктопное приложение.

В настоящее время функция не работает на Linux, в вебверсии и мобильных устройствах. Также она недоступна для артефактов, созданных по шаблонам, в частности, Docs, Slides и Sheets, а также для организаций с настройками, отвечающими требованиям HIPAA.

Напомним - Google развивает возможность Gemini работать с программами на Mac. А в начале ноября сервис Postman самостоятельно интегрировался с Claude Code и Codex.