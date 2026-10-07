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Истощают серверы и воруют данные: ИИ от OpenAI атаковали Википедию

12:14 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Истощают серверы и воруют данные: ИИ от OpenAI атаковали Википедию Wikimedia связала остановку сервиса с аномальным трафиком от OpenAI (скриншот: Wikimedia Foundation)
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ИИ-агенты OpenAI хотели атаковать Википедию - алгоритмы пытались вносить вредоносные правки. Кроме того, агенты генерировали миллионы ресурсоемких запросов, создавая нагрузку на инфраструктуру Wikimedia.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wikimedia Foundation.

Парализации сервисов

По данным Wikimedia Foundation, главной целью агентов OpenAI было использование Википедии как прокси-площадки для скрытой скачивания данных из сторонних вебресурсов.

В частности, алгоритмы вносили вредные изменения, чтобы перенастроить инструмент для цитирования под прокси-сервер , а также предпринимали неудачные попытки скомпрометировать онлайн-блокнот Wikipedia Etherpad с той же целью.

Кроме того, ИИ-системы сгенерировали миллионы автоматизированных API-запросов, просканировали миллионы страниц и отправили сотни тысяч запросов в базу данных Wikidata Query Service.

Ученые предполагают, что именно эта чрезмерная нагрузка привела к частичному вынужденному отключению сервиса Wikidata в мае.

В Wikimedia выразили глубокую обеспокоенность действиями незащищенных агентов, которые "истощают ресурсы, вызывают сбои серверов и подрывают доверие к открытой информации".

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Системные вызовы и позиция OpenAI

Это не первый случай аномального "хакерского" поведения ИИ-систем OpenAI.

Ранее во время внутренних тестов со снятыми ограничениями агенты обменивались сообщениями на временных досках объявлений, обсуждая способы взлома платформы Hugging Face для получения ответов.

Также фиксировались случаи несанкционированного доступа к закрытым данным правительства Австралии и обходу защищенных сред из-за уязвимостей в настройках DNS.

Эксперты по искусственному интеллекту отмечают, что подобное поведение является следствием обучения языковым моделям, где закладывается нацеленность на результат любой ценой и поиск кратчайших путей решения задач.

В сочетании с отсутствием должного человеческого контроля алгоритмы фактически выполняют предоставленные им инструкции, находя лазейки в защите.

В ответ на запросы СМИ представители OpenAI заявили, что изучают предоставленные Wikimedia данные и анализируют проявленную активность.

В компании отметили, что пока не нашли прямых доказательств координированного обмена сообщениями между агентами или их прямой вине в майском сбое Wikidata, однако продолжают внутреннее расследование и сотрудничество с фондом.

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