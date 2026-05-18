Microsoft исправляет одну из главных проблем Windows 11: что изменится после обновления

Техногигант поделился рядом ключевых изменений, которые вскоре станут доступными для всех пользователей.

Новый компактный размер

Сначала в Windows 11 панель задач сделали выше для удобства управления на сенсорных экранах. Однако на небольших дисплеях ноутбуков это дополнительное пространство уменьшало полезную рабочую зону приложений.

Теперь в систему добавлен тумблер Show smaller taskbar buttons. Его активация мгновенно уменьшает высоту панели и размер иконок, освобождая вертикальные пиксели. Изменение применяется сразу, без необходимости перезагружать компьютер или выходить из учетной записи.

Полный контроль над меню "Пуск"

Процесс очистки меню "Пуск" от лишних элементов существенно упростили. Вместо блуждания по разным разделам параметров разработчики реализовали прямые переключатели для каждой секции:

Можно независимо друг от друга включать или полностью прятать блоки "Закрепленное" (Pinned), "Рекомендованное" (Recommended) и "Все приложения" (All).

Управление рекомендациями файлов отделили от проводника. Теперь можно отключить показ документов в "Пуске", но сохранить списки последних файлов в File Explorer.

Добавлены жесткие настройки масштаба меню (маленький или большой размер) для стабильного отображения на разных мониторах.

Для стримеров и тех, кто часто делится экраном, появилась функция скрытия имени пользователя и фото профиля ради сохранения приватности.

Сам блок "Рекомендованное" переименуют в "Недавние" (Recent). Алгоритмы сортировки обновят, чтобы уменьшить количество случайных элементов и показывать только реальные документы, над которыми велась работа.

Свободное перемещение по экрану

Наиболее востребованная функция возвращается: панель задач снова можно закрепить на любой границе монитора - вверху, внизу, слева или справа. При этом система автоматически адаптирует сопутствующие элементы:

Выравнивание значков можно настроить по центру или по краям для любой ориентации.

Всплывающие системные меню (Start, Search и другие) теперь открываются относительно положения панели. Если она вверху, то и меню "Пуск" будет выпадать сверху.

В альтернативных положениях панели пока не поддерживаются сенсорные жесты, автоматическое скрытие и окна поиска (вместо них отображается только значок), но разработчики обещают добавить этот функционал в следующих сборках.

Улучшение работы с окнами (Never combine)

Для пользователей, которые предпочитают вертикальное размещение панели (например, разработчикам ПО), улучшили логику отображения открытых программ.

В случае активации режима Never combine (никогда не группировать кнопки) каждое окно программы отображается в виде отдельной строки с текстовой подписью. Это позволяет идентифицировать нужный документ или вкладку с одного взгляда без лишних кликов.