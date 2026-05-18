Microsoft виправляє одну з головних проблем Windows 11: що зміниться після оновлення

Техногігант поділився рядом ключових змін, які незабаром стануть доступними для всіх користувачів.

Новий компактний розмір

Спочатку у Windows 11 панель завдань зробили вищою для зручності керування на сенсорних екранах. Проте на невеликих дисплеях ноутбуків цей додатковий простір зменшував корисну робочу зону додатків.

Тепер у систему додано тумблер Show smaller taskbar buttons. Його активація миттєво зменшує висоту панелі та розмір іконок, звільняючи вертикальні пікселі. Зміна застосовується одразу, без необхідності перезавантажувати комп'ютер або виходити з облікового запису.

Повний контроль над меню "Пуск"

Процес очищення меню "Пуск" від зайвих елементів суттєво спростили. Замість блукання різними розділами параметрів розробники реалізували прямі перемикачі для кожної секції:

Можна незалежно один від одного вмикати або повністю ховати блоки "Закріплене" (Pinned), "Рекомендоване" (Recommended) та "Всі додатки" (All).

Керування рекомендаціями файлів відокремили від провідника. Тепер можна вимкнути показ документів у "Пуску", але зберегти списки останніх файлів у File Explorer.

Додано жорсткі налаштування масштабу меню (маленький або великий розмір) для стабільного відображення на різних моніторах.

Для стримерів та тих, хто часто ділиться екраном, з'явилася функція приховування імені користувача та фото профілю заради збереження приватності.

Сам блок "Рекомендоване" перейменують на "Нещодавні" (Recent). Алгоритми сортування оновлять, щоб зменшити кількість випадкових елементів та показувати лише реальні документи, над якими велася робота.

Вільне переміщення екраном

Найбільш затребувана функція повертається: панель завдань знову можна закріпити на будь-якій межі монітора - вгорі, внизу, ліворуч чи праворуч. При цьому система автоматично адаптує супутні елементи:

Вирівнювання значків можна налаштувати по центру або по краях для будь-якої орієнтації.

Спливаючі системні меню (Start, Search та інші) тепер відкриваються відносно положення панелі. Якщо вона вгорі, то й меню "Пуск" випадатиме зверху.

В альтернативних положеннях панелі наразі не підтримуються сенсорні жести, автоматичне приховування та вікна пошуку (замість них відображається лише значок), але розробники обіцяють додати цей функціонал у наступних збірках.

Покращення роботи з вікнами (Never combine)

Для користувачів, які віддають перевагу вертикальному розміщенню панелі (наприклад, розробникам ПЗ), покращили логіку відображення відкритих програм.

У разі активації режиму Never combine (ніколи не групувати кнопки) кожне вікно програми відображається у вигляді окремого рядка з текстовим підписом. Це дозволяє ідентифікувати потрібний документ чи вкладку з одного погляду без зайвих кліків.