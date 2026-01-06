Microsoft отключает поддержку версий Windows и Office: что перестанет работать в 2026 году

Windows 11 версии 24H2

Microsoft прекратит поддержку Windows 11 24H2 в редакциях Home и Pro 13 октября 2026 года. В этот день выйдет последнее обновление безопасности, после чего система больше не будет получать патчи и исправления. Пользователям рекомендуется перейти на более новую версию ОС - вероятнее всего, Windows 11 25H2, поддержка которой продлится до 12 октября 2027 года.

Версия 24H2 принесла ряд новых функций, однако у многих пользователей она вызвала серьезные проблемы. Сообщалось о сбоях при установке, ошибках системы, зависаниях панели задач, резком падении производительности в играх, а также некорректной работе некоторых приложений Office.

Windows 11 SE

На фоне прекращения поддержки Windows 11 24H2 к концу подходит и жизненный цикл Windows 11 SE. Эта версия была представлена в 2021 году как альтернатива Chrome OS и ориентировалась прежде всего на недорогие учебные ноутбуки.

Windows 11 SE отличалась жесткими ограничениями: пользователи не могли самостоятельно устанавливать сторонние 32-битные приложения или программы из Microsoft Store без участия администратора. В системе отсутствовали виджеты и часть функций Snap Layout, а управление устройствами осуществлялось через платформу Intune. Несмотря на замысел, версия так и не смогла закрепиться на рынке.

Последние обновления для Windows 11 SE будут выпущены в октябре 2026 года. После этого поддержка системы будет полностью прекращена.

Windows 11 версии 23H2

10 ноября 2026 года Microsoft завершит поддержку Windows 11 23H2 в редакциях Enterprise, Education и IoT Enterprise. Версии Home и Pro для этой сборки были сняты с поддержки еще в ноябре 2025 года.

Microsoft Office 2021

Одновременно с Windows 11 24H2, 13 октября 2026 года, Microsoft прекратит поддержку пакета Office 2021, включая версии Office LTSC 2021 и Office LTSC 2021 for Mac. Пакет был выпущен в октябре 2021 года и стал предшественником актуального Office 2024.

Хотя Office 2021 продолжит работать и после окончания поддержки, новые обновления и исправления уязвимостей выходить не будут. Это означает, что использование пакета после 2026 года может нести риски для безопасности данных.

Microsoft рекомендует пользователям заранее перейти на более новые версии операционных систем и офисных приложений, чтобы сохранить защиту и стабильную работу программного обеспечения.