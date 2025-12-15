Microsoft раскрыла официальные требования для игр на Windows 11

Microsoft опубликовала рекомендации по оборудованию для комфортного гейминга на ПК с Windows 11, указав оптимальные процессоры и видеокарты, а также затронув выбор накопителей и мониторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neowin .

Процессоры и видеокарты

В Microsoft кратко поясняют роль ключевых компонентов: процессор отвечает за физику, игровую логику и обработку команд отрисовки, тогда как видеокарта занимается графикой и может брать на себя вычисления, связанные с GPU-физикой (например, PhysX).

Официальные минимальные и рекомендуемые требования для игр на Windows 11 в 2026 году выглядят так:

Начальный уровень (1080p, средние настройки)

CPU: современный 4-ядерный процессор, например AMD Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-12400

GPU: NVIDIA GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 6600.

Средний сегмент (1440p, высокие настройки)

CPU: 6 ядер и более - AMD Ryzen 5 7600 или Intel Core i5-13600K

GPU: NVIDIA RTX 3060 Ti / 4060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT.

Топовый сегмент / 4K-гейминг

CPU: 8 ядер и более - AMD Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i7-13700K

GPU: NVIDIA RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX.

При этом, как отмечают обозреватели, рекомендации Microsoft по видеокартам выглядят достаточно точными, а вот советы по процессорам - менее однозначными. Дело в том, что при росте разрешения основная нагрузка смещается на GPU, и процессор получает больше “запаса времени”. На низких разрешениях ситуация обратная: видеокарта нагружена меньше, а процессор, наоборот, становится узким местом.

Игровой режим Windows 11 и практичные советы

Microsoft также отмечает важность игрового режима Windows 11, заявляя, что эта настройка автоматически расставляет приоритеты для игровых задач, снижает фоновую активность системы и перераспределяет ресурсы CPU и GPU, помогая поддерживать более стабильный FPS.

В руководстве есть и практичные советы. Например, компания не рекомендует переплачивать за железо, способное выдавать 240 кадров в секунду, если монитор поддерживает лишь 144 Гц - лишние кадры просто не будут использованы. Еще один полезный момент - аккуратная укладка кабелей в корпусе, которая улучшает циркуляцию воздуха и охлаждение компонентов.

Как выбрать монитор

Отдельный раздел посвящен выбору игрового монитора - с учетом частоты обновления, времени отклика и типа матрицы:

Частота обновления (Гц):

144 Гц - надежная база для плавного геймплея

165-240 Гц - преимущество для соревновательных шутеров и динамичных игр.

Время отклика (мс):

1-3 мс - оптимально для игр, снижает шлейфы и размытие в движении.

Типы матриц:

IPS - точная цветопередача и широкие углы обзора, универсальный вариант

VA - более глубокий контраст и насыщенный черный цвет, но чуть более медленный отклик

OLED - практически мгновенный отклик, идеальный контраст и яркие цвета, но высокая цена.

При этом Microsoft не упоминает адаптивную синхронизацию (FreeSync / G-Sync), хотя для игрового ПК она также имеет большое значение.

Оперативная память и накопители

По мнению компании, 16 ГБ ОЗУ “вполне достаточно для большинства игр”, тогда как 32 ГБ подойдут “серьезным игрокам”, использующим самые требовательные проекты или модификации. Впрочем, высокая стоимость памяти делает второй вариант недоступным для многих пользователей. При этом 16 ГБ уже являются базовым требованием для ПК класса Copilot+ с ИИ-функциями.

Что касается накопителей, Microsoft советует SSD объемом 1 ТБ для тех, кто планирует хранить большую библиотеку игр. Однако с учетом современных размеров проектов этот объем фактически можно считать минимальным для игрового ПК.

Отдельно подчеркивается преимущество NVMe SSD - поддержка технологии DirectStorage. Она позволяет видеокарте загружать данные напрямую с накопителя, минуя процессор, что обеспечивает более быстрые загрузки и плавные переходы в масштабных игровых мирах.

В целом руководство Microsoft содержит еще ряд полезных рекомендаций и советов для геймеров. Ознакомиться с полным списком можно на официальном сайте компании.