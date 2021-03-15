ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україну попередили про високий рівень кіберзагроз через уразливість Microsoft

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 17:45
Україну попередили про високий рівень кіберзагроз через уразливість Microsoft Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Національний координаційний центр кібербезпеки попередив про високий рівень кіберзагроз в Україні. Це пов'язано з уразливістю програмного забезпечення для серверів Microsoft Exchange Server.

Про це повідомила Рада нацбезпеки і оборони України.

Станом на 12 березня в Україні виявили понад тисячу вразливих серверів Microsoft Exchange, майже 99% з них використовуються у приватному секторі. Такі сервери рекомендують розглядати як скомпрометовані та задіяти процедури реагування на інцидент.

Як розповіли в РНБО, уразливістю Microsoft Exchange найбільше користується китайське кібершпигунське угруповання Hafnium, але вже підтверджено й активність інших хакерських груп. Завдяки уразливості Microsoft Exchange хакери отримують доступ до серверів, включно з файлами, електронною поштою, обліковими записами й тому подібне.

"Скомпрометовані сервери також використовуються для розсилок шкідливого програмного забезпечення для подальшого інфікування максимальної кількості організацій. В Україні вже зафіксовано кілька таких інцидентів", - додали в РНБО.

В РНБО зазначили, що вразливими є локальні версії Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2013, Microsoft Exchange Server 2016, Microsoft Exchange Server 2019.

"Інформація щодо вразливостей у хмарних версіях Microsoft 365, Exchange Online, Azure Cloud відсутня", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, масштабних кібератак через уразливість Microsoft зазнали Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні вважають, що це переростає у світову кризу кібербезпеки.

Від кібератак через уразливість Microsoft також постраждали декілька федеральних земель Німеччини.

Хакери також скористалися уразливістю Microsoft для атаки на парламент Норвегії. Кіберзлочинцям вдалося отримати певні дані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство кибербезопасность кібератака Microsoft РНБО
NEWS
Перша доза вакцини Covishield починає діяти тільки з 22 дня, - МОЗ
Перша доза вакцини Covishield починає діяти тільки з 22 дня, - МОЗ
DAILY
Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"