Хакери атакували сайт парламенту Норвегії через уразливість Microsoft
Хакери атакували сайт парламенту Норвегії. Поки що невідомі масштаби атаки, однак є підтвердження, що зловмисникам вдалося вилучити певні дані.
Про це повідомляє Reuters.
"Атака сталася внаслідок використання уразливості програм Microsoft, ця проблема носить міжнародний характер", - ідеться в поширеному в середу повідомленні норвезького парламенту.
Наразі невідомо, хто стоїть за атакою. Подальше розслідування справи передано поліції.
"На цей момент неможливо побачити зв'язок цієї атаки з атакою, якій парламент піддався перед початком осені 2020 року", - додали у відомстві.
Нагадаємо, 24 серпня минулого року парламент Норвегії повідомив про масштабний злам його системи електронної пошти. Тоді голова Міністерства закордонних справ країни Іне Еріксен Сорейде звинуватила Росію.
Також РБК-Україна писало, що сервери електронної пошти Європейського банківського управління стали вразливі в результаті глобальної кібератаки на Microsoft Exchange. Орган ЄС заявив, що доступ до особистих даних міг бути отриманий з його серверів і відключив всю свою поштову систему, поки оцінював збитки.