ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шість федеральних земель Німеччини зазнали кібератаки

Новость на русском → Німеччина, Вівторок 09 березня 2021 15:52
Шість федеральних земель Німеччини зазнали кібератаки Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Агентство з питань кібербезпеки Німеччини заявило, що шість федеральних земель країни постраждали від широкомасштабних кібератак. Кібератаки вчинялися на поштові програми Microsoft федеральної влади.

Про це повідомляє німецьке агентство DPA.

За даними Федерального управління інформаційної безпеки (BSI), отримана хакерами інформація могла бути "скомпроментована в чотирьох випадках".

В BSI не уточнили, на які саме відомства були вчинені кібернапади. Однак в управлінні додали, що кібератаки зазнали як великі, так і маленькі організації.

До цих кібератак може бути причетним Китай, оскільки минулого тижня компанія Microsoft заявила, що кібератаки на її програмне забезпечення вчинялися спонсорованою державою особою, яка діяла з території КНР.

Нагадаємо, вчора стало відомо про кібератаку на сервери електронної пошти Європейського банківського управління. Хакери завдали удару через Microsoft Exchange.

Як писало РБК-Україна, через уразливість в програмному забезпеченні Microsoft щонайменше 60 тисяч організацій по всьому світу зазнали кібератак. У США вважають, що уразливість в Microsoft переростає у світову кризу кібербезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Microsoft Германия кібератака
NEWS
СБУ допитала Медведчука, - джерело
СБУ допитала Медведчука, - джерело
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади